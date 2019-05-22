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ANKARA

Meteorolojiden 5 bölgeye toz taşınımı uyarısı yapıldı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji, kuzey, iç ve batı bölgeler için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı bölgelere toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı bölgelere toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayarak Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Bu kapsamda meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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