Gündem Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
EDİRNE

Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Yağışın bu geceden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Edirne, Kırklareli, Tekirdağ hava durumu
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu gece saatlerinde Trakya’da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya çevrelerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), zamanla İstanbul ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

5 günlük Edirne hava durumu

5 günlük Kırklareli hava durumu

5 günlük Tekirdağ hava durumu

Meteorolojiden 25 ile sarı kodlu uyarı yapıldı
FOTOĞRAF 13
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI<br><br>Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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KUVVETİ RÜZGAR UYARISI<br><br>Rüzgarın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kmsaat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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25 İLE SARI KODLU UYARI<br><br>Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova'ya sarı kodlu uyarı yapıldı.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:<br><br>İSTANBUL °C, 17°C<br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>ANKARA °C, 13°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu
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İZMİR °C, 19°C<br>Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>BURSA °C, 19°C<br><br>ADANA °C, 19°C<br>Parçalı ve az bulutlu
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ANTALYA °C, 18°C<br>Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>SAMSUN °C, 19°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>TRABZON °C, 18°C<br>Parçalı ve az bulutlu
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ERZURUM °C, 7°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>DİYARBAKIR °C, 13°C<br>Az bulutlu ve açık
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MeteoUyarı uygulamasında kullanılan sarı kodun anlamı şöyle:<br><br>Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Meteorolojiden 25 ile sarı kodlu uyarı yapıldı
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerinde 25 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.İşte yağış beklenen ve uyarı yapılan iller...
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