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İSTANBUL

10 Haziran 2019 hava durumu tahmini - Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den Türkiye'nin tamamı için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın doğusu ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının biraz azalarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANKARA 17°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 22°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 13°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 18°C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

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