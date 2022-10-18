Meteorolojiden İstanbul be bazı illere yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Niğde, Kayseri, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege’de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.



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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 18

Parçalı bulutlu 18 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Parçalı ve az bulutlu 26 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Parçalı ve az bulutlu 29 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17 Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

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