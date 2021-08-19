Meteorolojiden İstanbul dahil yedi ile sağanak uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yağışların, akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede kuvvetli sağanak beklenmesi nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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FOTOĞRAF 10 Kastamonu’da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen noktalardan Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı’nın taşması sonucu tüm ev ve iş yerleri hasar görürken birçok can kaybı yaşandı. Çay üzerinde yer alan köprülerin neredeyse tamamı yıkıldı. İlçede yaraların sarılabilmesi adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaşanan sel felaketi üzerine operasyon bölgelerinde de sık sık kullanılan kaydırmalı köprü tankları ve sabit köprü araçlarını 3 gün önce Bozkurt ilçesine göndererek kurulumunu tamamladı. Dost birliklerin hareket kabiliyetini arttırmak maksadı ile muharebe sahasında karşılaşılan 24 metreye kadar olan açıklıklardan geçmek için kullanılan taktik köprü, ilçede iki mahalle arasında bulunan köprülerin sel sularının etkisiyle yıkılmasının ardından geçişlerin sağlanabilmesi için kuruldu. Köprü genelde; kritik öneme sahip olan geçiş noktalarına düşmanın yaptığı saldırılar sonucunda, doğal afetlerin kopardıkları köprülerin zarar görmesi durumunda söz konusu kritik geçiş noktalarında kullanılıyor. 5 dakikada kurulup, 5 dakikada toplanıyor <br><br> Normal bir köprünün yapımı yaklaşık 5 ila 15 gün arasında değişirken kulesiz tank tarafından taşınan ve 5 dakikada kurularak 5 dakikada toplanabilen köprü; alüminyum malzemeden yapılıyor. Her iki uçtan serilip toplanabilen köprünün bir parçasının uzunluğu 13 metre, iki parçası birleştiğinde ise uzunluğu 26 metreye ulaşıyor. Leopard1 A3 T4 tankı ile ilçeye getirilerek Mehmetçik tarafından kısa bir sürede kurulan köprü iki mahalle arasında geçişin sağlanabilmesi adına büyük kolaylık sağlıyor. Genellikle muharebe bölgelerinde kullanılan köprü bu kez ise sel felaketinin yaşandığı ilçede ekipler ve vatandaşın imdadına yetişti. Sel bölgesinin imdadına yetişti <br><br> Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere çoğu harekatta kullanılan köprü bu kez ise sel bölgesinin imdadına yetişti. Kritik öneme sahip köprü, harekat esnasında kısa sürede kurulması ile taarruzun sekteye uğramaması ve harekatın devamı konusundan büyük önem taşıyor. Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı 5 dakikada açılıp 5 dakikada kapanıyor: Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında köprülerin yıkılarak ulaşımın zorlaştığı bölgeye Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen ve kritik öneme sahip olan Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü yaklaşık 5 dakikada kurulup 5 dakikada toplanabilmesi ile güven saçıyor. Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılan köprü bu kez ise sel bölgesinin imdadına yetişti.

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FOTOĞRAF 16 Bozkurt'ra 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi, binaların yanı sıra iş yerlerine de büyük zarar verdi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel nedeniyle zarar gören iş yerlerini temizlemeye devam ediyor. Sel nedeniyle duvarları yıkılan, balçık yığınlarıyla kaplanan iş yerlerinin temizlenmesinin ardından geriye kalan duvarlardaki izler ve bir köşeye toplanmış çamur içindeki malzeme ile ürünler, felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor. İlçe merkezinde bulunan bir eczanedeki dağılmış ilaç kutuları, beyaz eşya dükkanında kalan tek buzdolabı, avizecide sadece tavanda asılı halde kalan aydınlatma ürünleri ve hırdavatçıdaki köşeye dizilmiş rengarenk boya kovaları dikkati çekiyor. Sel suyuna rağmen ekmek fırınındaki sürüklenmeyen duvara dayandırılmış ve üst üste dizilmiş ahşap hamur dinlendirme kaplarının yanı sıra nalburdaki çamur içinde kalan çit örgü teli ruloları, hızar ve kesici aletler de görülebiliyor. Bozkurt halkına 1971'den beri hizmet veren fotoğraf stüdyosundan geriye ise sadece Kabe fotoğrafı ile ayet-i kerime yazılı çerçevenin kaldı. Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Su ve elektrik tesisat malzemeleri satan bir esnafın iş yerini temizleme çalışmaları sırasında kolona yazdığı, Allah bir daha böyle afet yaşatmasın, amin. ifadesi de vatandaşların duygularını ve yaşadıklarını yansıtan önemli bir gösterge oldu. Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Acı tablo: Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen iş yerlerinin son durumu, ortaya çıkan korkunç tabloyu gözler önüne seriyor. BiP'te paylaş

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