Gündem Meteorolojiden yağış uyarısı Kuzey ve batı kesimlerinde etkili olacak
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Meteorolojiden yağış uyarısı: Kuzey ve batı kesimlerinde etkili olacak

Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri yarın akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacak. Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Kıyı Ege, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri, Bursa'nın kıyı ilçeleri, Kütahya'nın batı, Afyonkarahisar'ın güney ve batı kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İzmir ve çevre illerinde yağış olacak

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
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