Meteorolojiden sağanak yağış ve çamur uyarısı!

Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı iç bölgelerde yükselecek.

Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve bu akşam saatlerinde İstanbul çevreleri) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Göller yöresi ile bugün bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

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BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile bugün bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bugün Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

FOTOĞRAF 10 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı uyarısı yapılmıştı. İstanbul’da gece saatleri itibariyle etkili olan yağış nedeniyle otomobillerin üzeri çamur ile kaplandı. Sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkan otomobil sahipleri neye uğradığını şaşırırken soluğu oto yıkamacılarda aldı. Otomobilini yıkamaya getirdiğini söyleyen Hakan Mert, ‘’Dün de olsun bugün de olsun çamur yağışı oldu. Aracımı görüyorsunuz işte, kızıl bir çamur yağışı oldu. Yıkatmaya getirdik, dün de yıkattık bugün de yıkatacağız. Bakacağız artık.’’ diye konuştu. Alınan bilgiye göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi. Otomobilini yıkatmaya gelen Yüksel Kaya, Akşam çamur yağmış üzerine. Temizletelim, dedik. Camlar baya tozlanmış dedi. İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı İstanbul'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı bu gece de devam etti. Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, oto yıkamacılara giderek araçlarını yıkattı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Megakent’te gece saatlerinde etkili olan çamur yağışının izleri sabah saatlerinde kendisini gösterdi. İstanbul’un faklı noktalarında etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkisini gösterdiği görüldü. Çamur yağışı nedeniyle gece saatlerinde gökyüzünde turuncumsu bir renk oluştu. Aracı çamur olan Serhat Kılıç ise uyandıktan sonra oto yıkamacıya geldiğini “Vallahi çok çamur vardı sabah uyandığımda. Havalimanına gideceğim müşterilerimi almak için mecburen getirdim yıkatmak için erkenden. Çünkü acayip bir çamur vardı. O yüzden getirdik yıkattık. Şimdide işimize geri döneceğiz. Evim burada yakında. Aslında ben gece getirdim, kapalıydı. Yapmadılar, yıkamadılar. Sabah geldim, baktım açıklar bende yıkattım” şeklinde ifade etti. Yeryüzünden buharlaşan suyun, toz bulutu ve güneş ışınları ile birlikte yağış olarak tekrar yeryüzüne düşme olayına çamur yağışı adı verilmektedir. Meteorolojik bir olay olan çamur yağışı mevsim geçişleri ya da sıcaklık düşüşlerinde etkisini göstermektedir. İstanbul’da çamur yağdı İstanbul'da gece etkili olan çamur yağışı gün ağardığında belli oldu. İl genelindeki birçok noktada etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkili olduğu görüldü. BiP'te paylaş

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