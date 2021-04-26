Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Meteorolojiden sağanak yağış ve çamur uyarısı
İSTANBUL

​Meteorolojiden yağış ve çamur uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu

Meteorolojiden sağanak yağış ve çamur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Nisan hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda gerçekleşecek toz taşınımı sonrası ise yağışın çamura dönebileceğine ilişkin uyarıda bulunuluyor. İstanbul'da bugün yağış beklenmezken, yurt genelinde il il hava durumu ise şu şekilde..

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meteorolojiden yağış ve çamur uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu
Foto/arşiv

Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı iç bölgelerde yükselecek.

Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve bu akşam saatlerinde İstanbul çevreleri) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Göller yöresi ile bugün bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile bugün bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bugün Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
FOTOĞRAF 10
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı uyarısı yapılmıştı.
Title
İstanbul’da gece saatleri itibariyle etkili olan yağış nedeniyle otomobillerin üzeri çamur ile kaplandı.
Title
Sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkan otomobil sahipleri neye uğradığını şaşırırken soluğu oto yıkamacılarda aldı.
Title
Otomobilini yıkamaya getirdiğini söyleyen Hakan Mert, ‘’Dün de olsun bugün de olsun çamur yağışı oldu. Aracımı görüyorsunuz işte, kızıl bir çamur yağışı oldu. Yıkatmaya getirdik, dün de yıkattık bugün de yıkatacağız. Bakacağız artık.’’ diye konuştu.
Title
Alınan bilgiye göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.
Title
Otomobilini yıkatmaya gelen Yüksel Kaya, Akşam çamur yağmış üzerine. Temizletelim, dedik. Camlar baya tozlanmış dedi.
Title
İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
Title
İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
Title
Title
İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı bu gece de devam etti. Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, oto yıkamacılara giderek araçlarını yıkattı.

İstanbul’da çamur yağdı
FOTOĞRAF 8
Title
Megakent’te gece saatlerinde etkili olan çamur yağışının izleri sabah saatlerinde kendisini gösterdi.
Title
İstanbul’un faklı noktalarında etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkisini gösterdiği görüldü.
Title
Çamur yağışı nedeniyle gece saatlerinde gökyüzünde turuncumsu bir renk oluştu.
Title
Aracı çamur olan Serhat Kılıç ise uyandıktan sonra oto yıkamacıya geldiğini “Vallahi çok çamur vardı sabah uyandığımda. Havalimanına gideceğim müşterilerimi almak için mecburen getirdim yıkatmak için erkenden. Çünkü acayip bir çamur vardı. O yüzden getirdik yıkattık. Şimdide işimize geri döneceğiz. Evim burada yakında. Aslında ben gece getirdim, kapalıydı. Yapmadılar, yıkamadılar. Sabah geldim, baktım açıklar bende yıkattım” şeklinde ifade etti.
Title
Yeryüzünden buharlaşan suyun, toz bulutu ve güneş ışınları ile birlikte yağış olarak tekrar yeryüzüne düşme olayına çamur yağışı adı verilmektedir. Meteorolojik bir olay olan çamur yağışı mevsim geçişleri ya da sıcaklık düşüşlerinde etkisini göstermektedir.
Title
Title
Title
İstanbul’da çamur yağdı
İstanbul'da gece etkili olan çamur yağışı gün ağardığında belli oldu. İl genelindeki birçok noktada etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkili olduğu görüldü.


Abone Ol Google News
Sağanak veçamur uyarısı!

Sağanak ve
çamur uyarısı!

Meteoroloji beş günlük hava tahminini açıkladı.
Avlanmayı yasakladılar

Avlanmayı yasakladılar

İşgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ediyor.
Antalyadanacı haber

Antalya'dan
acı haber

​Babası kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı.
Üzerinden<br>suikast kalemi çıktı

Üzerinden
suikast kalemi çıktı

Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni!

​Sümeyye Erdoğan Bayraktar Yeni Şafak'a konuştu.
FETÖ'ye<br>dev operasyon

FETÖ'ye
dev operasyon

​Bu sabah düğmeye basıldı, yüzlerce gözaltı kararı var.

Türk aileye<br>alçak saldırı

Türk aileye
alçak saldırı

Ermeni grup sopa, bıçak ve demirlerle saldırdı.

Gerekli<br>tepki verilecek

Gerekli
tepki verilecek

Biden'ın açıklamalarına yönelik harekete geçiliyor.
En az 82 ölü

En az 82 ölü

​Koronavirüs hastanesinde yangın çıktı.
Hem koruyor <br>hem iyileştiriyor

Hem koruyor
hem iyileştiriyor

​Zeytin yaprağı çayı Kovid-19'a karşı etkili.
Hiçbir zaman <br>müttefik olmadı

Hiçbir zaman
müttefik olmadı

​ABD her zaman düşmanlarımızın yanında oldu.
Gara’dan sonra düğmeye basıldı

Gara’dan sonra düğmeye basıldı

​Operasyonlar 13 Türk vatandaşının şehit edildiği saldırıdan sonra planlandı.
Kardeşleri gözaltında

Kardeşleri gözaltında

​Türkiye'den Arnavutluk'un başkenti Tiran'a özel ekip.
George Floyd gözümün önüne geldi

George Floyd gözümün önüne geldi

​Alman polisi, Türk iş insanını ters kelepçeledi ve darp etti.
Akla ziyan ifade

Akla ziyan ifade

Kelepçe görmekten rahatsız olduğu için kaçmaya kalkışmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.