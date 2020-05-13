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Gündem Meteorolojiden yağış ve sis uyarısı
ANKARA

Meteorolojiden yağış ve sis uyarısı

Bugün akşam saatlerinde Muş ve Bitlis çevrelerinde hafif sağanak yağış, gece ve sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Bugün akşam saatlerinde Muş ve Bitlis çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yurdun Kuzeybatı kesimleri ile Doğu Akdeniz'de hava sıcaklığının 3 ila 6 derece artacağı,diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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