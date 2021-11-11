Gündem Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır, Bitlis, Van ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzey, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

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Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı: 11 Kasım il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
İzmir: Parçalı bulutlu 21
Adana: Az bulutlu ve açık 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 11
Trabzon: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12
Erzurum: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17

Dört ilde kar sürprizi: Kısa sürede 15 santimetreyi aştı
FOTOĞRAF 24
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Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü
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Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü
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Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü
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Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü
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Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü
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Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü
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Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü
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Hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.
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Yağış, Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
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Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı yüksek kesimler, beyaz örtüyle seyirlik manzara oluşturdu.
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Ordu’nun kent merkezinde ve sahil kesimlerindeki bölgelerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde ve yaylalarda kar yağışına dönüştü.
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Yaylada etkili olan kar yağışı sonrası yeşil örtü tamamıyla beyaza bürünürken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.
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Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sabah saatlerinden itibaren Akkuş ilçemizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylalarımızı beyaza bürüdü” ifadelerine yer verdi.
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Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sabah saatlerinden itibaren Akkuş ilçemizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylalarımızı beyaza bürüdü” ifadelerine yer verdi.
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Yer yer 10 santimi bulan kar kalınlığı doğal güzelliği ve ormanları ile ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor.
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Erzurum'da aralıklarla etkili olan sağanak, gece yüksek kesimlerde kara dönüştü. Yaklaşık 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı ile kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü. Sinop, Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimleri de mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü, seyirlik manzara oluştu.


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