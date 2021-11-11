Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır, Bitlis, Van ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzey, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

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