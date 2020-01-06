Meteorolojiden yarın için bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da devam eden yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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Genel Müdürlük, vatandaşların, kuvvetli sağanağın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasının önemini de vurguladı.

Adana ve Mersin'de sağanak çarşamba gününe kadar sürecek

Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün de, Adana ve Mersin'de süren sağanakların çarşamba gününe kadar etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

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Aygün, bugün sabah saatlerinden itibaren Adana ve Mersin ile bazı ilçelerinde yağışın başladığını belirtti.

Son değerlendirmelere göre, Adana'da kuvvetli ve gök gürültülü, Mersin'de ise şiddetli ve gök gürültülü sağanağın çarşamba günü sabah saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiğini aktaran Aygün, "Adana kent merkezi, kıyı ilçeleri ve kentin batısında metrekareye 75-100 kilogram yağmur, rakımı 1000 metre ve üzeri olan bölgelerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Mersin'de ise zaten 'kırmızı kod' uyarısı yapılmıştı. Mersin il merkezi, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde metrekareye 100-200 kilogram yağış bekleniyor" diye konuştu.

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Aygün, sağanak nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin, dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.