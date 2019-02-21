Gündem Meteorolojiden yarın için son dakika yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji hava durumu tahmini - 21 Şubat hava durumu tahmini

Meteorolojiden yarın için son dakika yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son yaptığı tahminlere göre yarın yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Türkiye geneli için yağışlı hava uyarısında bulundu.

Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ PARÇALI BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Çanakkale, Antalya, Trabzon, Rize, Artvin ve Şırnak çevreleriyle Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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GÜNDEM
İstanbul'a kar geliyor

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
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