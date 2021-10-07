Gündem Meteorolojiden İstanbul dahil yedi ile sağanak yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul dahil yedi ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il yurt genelinde hava durumu..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meteorolojiden yedi ile sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Kocaeli, Samsun il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak.

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 21°C

Az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 14°C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 8°C, 25°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 14°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KARS 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Rize’nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü
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Rize’de geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor.
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Kar yağışı Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 618 metre yükseklikteki Verçenik Yaylası ve İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 105 metre yükseklikteki Anzer Yaylası’nda etkisini gösterdi.
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Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulurken, adeta kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.
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Rize’nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü
Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaza büründü.

Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz: Kar kalınlığı 25 santimi buldu
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Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
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Rize'nin yüksek kesimleri de gece yağan kar ile beyaza büründü.
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Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron Yaylası ile 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda kar kar kalınlığı, yer yer 25 santimetreyi buldu.
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Seyirlik manzara, yayladakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Doğu Karadeniz yaylaları bembeyaz: Kar kalınlığı 25 santimi buldu
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek rakımlı yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Erzurum’da kar erken yağdı: Vatandaşlar kartopu oynadı
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Erzurum’da dün etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
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Güne beyaz manzara ile uyanan vatandaşlar, dağda kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.
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Karı özlediklerini ifade eden vatandaşlar, “Erzurum’da yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağdığını görünce hemen buraya gelip kartopu oynadık. Kar manzarasını çok özlemişiz. Kar yağdığı için çok mutluyuz” dedi.
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Erzurum’da kar erken yağdı: Vatandaşlar kartopu oynadı
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