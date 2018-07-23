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İSTANBUL

Meteorolojiden yeni hafta için sağanak uyarısı

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından Meteoroloji yeni haftada Türkiye genelinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi IHA
Sağanak yağış uyarısı
Sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji yeni haftanın hava durumunu yayınladı. Özellikle dün İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan sonra yeni haftanın hava durumu da merak edilmeye başlandı. Temmuz ayında etkili olan sıcaklıklar etkisini göstermeye devam edecek. Bugün yurdun büyük bir bölümü sıcak havanın etkisi altında olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak yağış kendini gösterecek.

YURDU ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Salı günü başlayacak olan sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak. Özellikle Marmara ve Ege'de etkili olacak olan sağanak yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise düşmeyecek.

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