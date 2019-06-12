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İSTANBUL

12 Haziran hava durumu tahmini - Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

Meteoroloji'den yurdun büyük bölümü için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yurdun büyük kesiminde bugün sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yoğun sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Marmara ve Ege’de rüzgar kuzeyli, sıcaklık çok değişmese de sağanak yağış etkili olacak. Özellikle bu iki bölgenin neredeyse tamamı sağanak yağış etkisi altında. Akdeniz’de yerel yağışlar, İç Anadolu’da ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

CUMAYA KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Karadeniz’in de neredeyse tamamında hava durumu gök gürültülü sağanak şeklinde. Perşembe-cuma da devam etmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde de gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Bölgenin orta ve güney kesimlerinde parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor.

Güneydoğu’da ise güneş daha fazla, az bulutlu çok güneşli bir hava olacak.

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