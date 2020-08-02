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DENİZLİ KONYA ORDU

Meteorolojiden yurdun dört bir yanı için sağanak uyarısı

Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

  • Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel doluyla birlikte etkili olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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