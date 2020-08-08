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BALİKESİR ORDU RİZE

Meteoroloji'nin hava durumu raporunda son dakika uyarısı: 7 ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: Yedi il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ağustos 2020 hava durumu raporunda yedi il için yağış uyarısında bulundu. Son açıklanan hava durumu raporuna göre; Balıkesir, Bursa, Kütahya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’yi etkileyecek yağışların sağanak ve gök gürültülü şeklinde olması beklenirken, sıcaklıkların ise İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ağustos 2020 tarihine ilişkin hava durumu raporunu paylaşarak uyarıda bulundu.

Son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK İÇ EGE'DE AZALIYOR

Hava durumu raporuna göre; rüzgarın Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sıcaklığın ise İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak.

ANKARA: 35, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu.

MUĞLA: 35, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 36, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 34, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 33, Az bulutlu ve açık.

RİZE: 29, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 29, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 27, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık.

VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 43, Az bulutlu ve açık.

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