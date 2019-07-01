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TRABZON

1 Temmuz 2019 hava durumu tahmini - Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için önemli uyarı

Meteotoloji'den Doğu Karadeniz için uyarı: Ani sel ve heyelan olabilir

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Doğu Karadeniz için önemli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 29°C

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Parçalı bulutlu

ANKARA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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