Gündem 3 ile yayıldı Ölü sayısı 14e yükseldi
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ADANA

Metil alkolden zehirlenenlerin sayısı 14'e yükseldi

3 ile yayıldı: Ölü sayısı 14'e yükseldi

Mersin, Niğde ve Adana'da 20 gündür süren metil alkolden zehirlenme vakalarında en son olarak 64 yaşındaki V.Y. de hayatını kaybetti. Bu gelişme ile birlikte 3 ilde 20 günde toplam 14 kişi kaybetmiş oldu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan V.Y. (64), hayatını kaybetti. Mersin, Niğde ve Adana’da, 20 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 14’e yükseldi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle öğle saatlerinde Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan V.Y., tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan V.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. V.Y.’nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADANA’DA ÖLÜ SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Kentte metil alkolden zehirlenip Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişiden 2’si yaşamını yitirmiş, diğeri ise tek gözünü kaybetmişti. Yine metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 kişi, bir gün aralıkla hayatını kaybetmişti. V.Y.’nin de hayatını kaybetmesiyle Adana’da metil alkol şüphesiyle ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

20 GÜNDE 14 ÖLÜM

Mersin’de son 15 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8’i, Niğde’de 1 kişi yaşamını yitirmişti. Adana’da yaşamını yitiren 5 kişi ile birlikte, 3 ilde metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 14 oldu.

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