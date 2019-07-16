Gündem 3 ile yayıldı Ölü sayısı 16ya yükseldi
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ADANA

Metil alkolden zehirlenenlerin sayısı 16'ya yükseldi

3 ile yayıldı: Ölü sayısı 16'ya yükseldi

Mersin, Niğde ve Adana'da 20 gündür süren metil alkolden zehirlenme vakalarında en son olarak 64 yaşındaki V.Y. de hayatını kaybetti. İlerleyen saatlerde Adana ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi daha tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Bu gelişme ile birlikte 3 ilde 20 günde toplam 16 kişi kaybetmiş oldu.

Haber Merkezi DHA
Metil alkolden zehirlenenlerin dosyaları
Metil alkolden zehirlenenlerin dosyaları

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan V.Y. (64), hayatını kaybetti. Mersin, Niğde ve Adana’da, 20 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 16’ya yükseldi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle öğle saatlerinde Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan V.Y., tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan V.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. V.Y.’nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA
Mersin'de metil alkolden zehirlenenler tedavi altında alındı.

ADANA’DA ÖLÜ SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Kentte metil alkolden zehirlenip Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişiden 2’si yaşamını yitirmiş, diğeri ise tek gözünü kaybetmişti. Yine metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 kişi, bir gün aralıkla hayatını kaybetmişti. V.Y.’nin de hayatını kaybetmesiyle Adana’da metil alkol şüphesiyle ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Adana ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Niğde ve Adana'da, 20 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 16'ya yükseldi.

Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Z.S Adana'da, B.G (57) ise Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan her 2 kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

16'YA YÜKSELDİ

Hayatını kaybeden Z.S. ile B.G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

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