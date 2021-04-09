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POLİTİKA

Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi duruşu ile ilgili konuşan Feyzioğlu, "Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adem Metan'ın 'Peki Sonra' isimli YouTube kanalına konuk oldu.

Metin Feyzioğlu, buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Metan, Feyzioğlu'na 'Nasıl birisi' sorusuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki düşüncelerini sordu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adem Metan'ın 'Peki Sonra' isimli YouTube kanalına konuk oldu.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adem Metan'ın 'Peki Sonra' isimli YouTube kanalına konuk oldu.

"GERÇEK BİR LİDER"

Erdoğan'ın siyasi karakterine değinen Feyzioğlu ise "Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil. Şimdi bir siyasetçi tipi vardır plastik, öfkesi de sevgisi de duygulanması da hep rol icabıdır. Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor. Bence bu çok önemli bir özellik bir siyasetçi için. Hangi makamda olursanız olun gerçek olmak güzel bir şey ,doğru bir şey." ifadelerini kullandı.

Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider
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Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi duruşu ile ilgili konuşan Feyzioğlu, 'Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor' ifadelerini kullandı.


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