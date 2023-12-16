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‘Metin tahlili’ ile duyarlı öğrenciler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredata, ‘metin tahlilleri’ seçmeli dersini ekledi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 06:31 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan dersin müfredatı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti. Ders seçmeli olarak öğrencilerin tercihine göre lise 9, 10 ya da 10, 11’inci sınıflarda toplamda en az 36 saat olacak. Dersin öğretim programı ile öğrencilerin eleştirel okuma ve düşünmeyi kendi hayatlarına uygulamaları amaçlanıyor. Ders eleştirel okuma, metin tahlili aşamaları, edebî metinlerin tahlili, bilgilendirici metinlerin tahlili olmak üzere dört üniteden oluşuyor.


Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi'nde değerler eğitiminden robotik kodlamaya birçok ders bir arada
Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi'nde değerler eğitiminden robotik kodlamaya birçok ders bir arada

2022 yılı yaz döneminde ilk kayıtlarını alan ve Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bünyesinde faaliyetlerine devam eden Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi’nde bilim, teknoloji ve sanat eğitimleri bir arada sunuluyor. Yapılan eğitimlerde istekli ve başarılı olan öğrencilerin özel olarak kurulan Teknofest Proje Takımlarına dâhil olabileceği Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi müfredatında Değerler Eğitimi ile birlikte Bilim Eğitimi, Yazılım Eğitimi, Robotik Eğitimi, Mucit Eğitimi, Havacılık ve Uzay Eğitimi gibi eğitimlerin yanı sıra Ahşap Atölyesi ve El Becerisi Atölyesi derslerinde öğrencilerin farklı nitelikler kazanması üzerine çalışmalar yapılıyor.

#eğitim
#Milli Eğitim Bakanlığı
#müfredat
3 saat önce
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