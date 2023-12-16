‘Metin tahlili’ ile duyarlı öğrenciler

2022 yılı yaz döneminde ilk kayıtlarını alan ve Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bünyesinde faaliyetlerine devam eden Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi’nde bilim, teknoloji ve sanat eğitimleri bir arada sunuluyor. Yapılan eğitimlerde istekli ve başarılı olan öğrencilerin özel olarak kurulan Teknofest Proje Takımlarına dâhil olabileceği Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi müfredatında Değerler Eğitimi ile birlikte Bilim Eğitimi, Yazılım Eğitimi, Robotik Eğitimi, Mucit Eğitimi, Havacılık ve Uzay Eğitimi gibi eğitimlerin yanı sıra Ahşap Atölyesi ve El Becerisi Atölyesi derslerinde öğrencilerin farklı nitelikler kazanması üzerine çalışmalar yapılıyor.