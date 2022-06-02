Metro İstanbul'da arıza: Otobüslere yönlendirilen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul'da bu sabah saatlerinde arıza meydana geldi. Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza sebebiyle yolcular metrodan indirildi. 1 saatten fazla arızanın giderilmemesi sebebiyle isyan eden İstanbullular daha sonra metrodan tahliye edilip otobüslere yönlendirildi.

Metro istasyonlarından çıkarak otobüs duraklarına yönelen vatandaşlar burada yoğunluk oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Metronun arıza yapması sebebiyle yolda kalan vatandaşlar, sosyal medyadan İBB'ye isyan etti. Otobüs duraklarındaki kalabalığı Twitter'dan paylaşan İstanbullular tepkisini dile getirdi. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Hiç bir şey çalışmıyor, her şey çok güzel oldu, mükemmel oldu" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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