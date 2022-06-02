Gündem Metro İstanbulda arıza Otobüslere yönlendirilen vatandaşlar sosyal medyada İBBye isyan etti
İSTANBUL

Metro İstanbul'da arıza: Otobüslere yönlendirilen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında bu sabah saatlerinde aksama meydana geldi. 1 saatten uzun süren arızanın bir türlü giderilememesi İstanbulluları isyan ettirdi. Arıza düzelmeyince metrodan tahliye edilerek otobüslere yönlendirilen vatandaşlar sosyal medyadan İBB'ye tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Metro İstanbulda arıza: Otobüslere yönlendirilen vatandaşlar sosyal medyada İBBye isyan etti
Otobüs duraklarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul'da bu sabah saatlerinde arıza meydana geldi. Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza sebebiyle yolcular metrodan indirildi. 1 saatten fazla arızanın giderilmemesi sebebiyle isyan eden İstanbullular daha sonra metrodan tahliye edilip otobüslere yönlendirildi.

Metro istasyonlarından çıkarak otobüs duraklarına yönelen vatandaşlar burada yoğunluk oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Metronun arıza yapması sebebiyle yolda kalan vatandaşlar, sosyal medyadan İBB'ye isyan etti. Otobüs duraklarındaki kalabalığı Twitter'dan paylaşan İstanbullular tepkisini dile getirdi. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Hiç bir şey çalışmıyor, her şey çok güzel oldu, mükemmel oldu" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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