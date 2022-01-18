Gündem Metro saldırganı soruşturması Görevi ihmal iddiasıyla üç çalışanın ifadesi alındı
İSTANBUL

Metro saldırganı soruşturması: Görevi ihmal iddiasıyla üç çalışanın ifadesi alındı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda elindeki bıçakla kadın yolcuyu tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz ile ilgili yürütülen soruşturmada, savcılık talebiyle 'görevi ihmal ettikleri' iddia edilen üç görevlinin ifadeleri alındı. Emniyet, savcılığa olay yerinde özel güvenlikçi olmadığına ilişkin bir tutanak gönderdi.

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Haber Merkezi DHA
Metro saldırganı soruşturması: Görevi ihmal iddiasıyla üç çalışanın ifadesi alındı
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurmuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul Emniyeti, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme yaptı. Olay yerinde görevli olduğu belirlenen 3 metro çalışanının ifadeleri alındı. Emniyet savcılığa olay yerinde özel güvenlikçi olmadığına ilişkin bir tutanak gönderdi.

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GÖREVİ İHMAL İDDİASIYLA İFADELERİ ALINDI

Soruşturmada mağdur Senanur Damgacı da ifadesinde olay yerinde özel güvenlikçi olmadığı için ayrıca metro yetkililerinin de sorumluluğu olduğunu belirtti. Savcılık metro yetkilileri hakkında ‘görevi ihmal’ iddiasıyla ayrı bir soruşturma yürütüyor. Metro çalışanı 3 kişinin bu kapsamda ifadelerinin alındığı öğrenildi. Emniyetin araştırmasında da olay sırasında bölgede özel güvenlikçi olmadığı belirlendi.

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı
OYNAT 00:50
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Öte yandan Savcılığa emniyet tarafından gönderilen tüm güvenlik görüntülerinin incelendiği öğrenildi. Olayın gerçekleşmesinden önce, olay sırasında ve sonrasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra metro saldırganı Emrah Yılmaz, ‘Evden bileylemek için yanına aldığı bıçağın metroya gireceği sırada poşetten yırtılarak düştüğü, gazeteye sararak montunun içine koyduğu, metroya giderken kimsenin kendisini kontrol etmediği’ şeklindeki ifadesi de görüntülerle karşılaştırılacak. Ayrıca olay yerinde güvenlik açığı olup olmadığı da belirlenecek. İfadeleri alınan görevlilerin ihmal iddiasını kabul etmediklerini belirttikleri öğrenildi.

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