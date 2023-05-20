Metro saldırganı yakalandı

Metroda şalvarlı ve takkeli bir gence saldıran şahıs gözaltına alındı. Geçen pazar akşamı saat 23.25 sıralarında Güngören Merter Metrosu’nda bir kişi, takke ve şalvarlı gence sözlü tacizde bulunup saldırmıştı. Şüphelinin, İ.E.O. ve A.S.O.’ya “Defol git, Türkiye’den git” diye bağırıp yumruk sallamasıyla çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini belirledi. H.O. 18 Mayıs’ta yakalanarak gözaltına alındı. “Kasten yaralama, tehdit, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılama” suçlarından adliyeye sevk edilen H.O. adli makamlarca serbest bırakıldı.