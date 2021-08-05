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İSTANBUL

Metrobüs asansöründe esaret: 8 kişi yarım saat beklediler! Sıcaktan fenalaşanlar oldu

Avcılar’da aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi metrobüs asansörünün bozulmasıyla kabinde mahsur kaldı. Sıcak havada mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi.

Haber Merkezi İHA
Metrobüs asansöründe esaret: 8 kişi yarım saat beklediler! Sıcaktan fenalaşanlar oldu
Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi.

Olay, İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı’nda yaşandı. Metrobüse binmek için asansör kullanan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi arıza sonucu kabinde mahsur kaldı. Vatandaşların ve metrobüs güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiye, sıcak havada yaklaşık yarım saat asansör içerisinde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtardı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı.

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