Metrobüs içinde tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular

İstanbul'da dün aniden bastıran sağanakta metrobüste ilginç görüntüler oluştu. Metrobüs tavanından damlayan yağmur vatandaşların üzerine aktı. Bazı yolcuların yağmur sularından korunmak içinde şemsiye açtı.
OYNAT 00:18
Metrobüste tavandan akan sudan dolayı şemsiyeyle yolculuk ettiler
İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan sağanakta metrobüslerden bazılarının tavanından içeriye su aktı. Metrobüs içinde akan sudan şemsiye ile korunarak yolculuk yapan İstanbullular kameraya yansıdı.
Yaşanan bu anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Başkentte sağanak altında cuma namazı
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla, dördüncü cuma namazı Ankara'da sağanak yağmur altında kılındı.
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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Bağcılar, Esenler ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.
Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı.
Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
Sokakta yağışa yakalanan kimi vatandaşlar ise metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı.
Motosikletli bazı sürücülerin ise üst geçit altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü.
Bazı bölgelerde vatandaşlar, doluya karşı araçlarının üzerini halı ve battaniyeler ile örttü.
İstanbul yağmura teslim: Sağanak yağış çileye dönüştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu. Sele dönüşen yağış sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağıştan trafik de olumsuz etkilendi. Caddeler göle dönerken, çok sayıda araç yollarda kaldı.