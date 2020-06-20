Metrobüs içinde tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular

Bazı bölgelerde vatandaşlar, doluya karşı araçlarının üzerini halı ve battaniyeler ile örttü.

Motosikletli bazı sürücülerin ise üst geçit altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü.

Sokakta yağışa yakalanan kimi vatandaşlar ise metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı.

Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Bağcılar, Esenler ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

İstanbul yağmura teslim: Sağanak yağış çileye dönüştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu. Sele dönüşen yağış sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağıştan trafik de olumsuz etkilendi. Caddeler göle dönerken, çok sayıda araç yollarda kaldı.