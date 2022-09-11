Gündem Metrobüs kazasında yaralanan şoförden haber geldi
İSTANBUL

Metrobüs kazasında yaralanan şoförden haber geldi

Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralanan şoför Mahsun Kibar'ın, tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde dün ameliyat olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Metrobüs kazasında yaralanan şoförden haber geldi
Metrobüs kazasında 99 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Avcılar'da 9 Eylül Cuma günü saat 18.30'da iki metrobüsün, durakta kafa kafaya çarpışması sonucu 99 kişi yaralandı. Metrobüs şoförlerinden 51 yaşındaki Mahsun Kibar'ın Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağında yolcu aldıktan bir süre sonra fenalaştığı ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği iddia edildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun Kibar, gece yarısı yoğun bakıma alındı. Şoför Mahsun Kibar'ın dün saat 16.00'da ameliyata alındığı öğrenildi. Başarılı geçen ameliyat sonrası gece saatlerinde uyandırılan Kibar'ın bilincinin açık olduğu, iki gün içerisinde servise alınacağı öğrenildi.

Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
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Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinden ilk görüntüler

"BİLİNCİ AÇIK"

Metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın kardeşi Fatih Kibar, "Bugün yanına gittiğimizde bilinci açıktı, su istiyordu. Bir iki gün daha yoğun bakımda takibi yapılacak. Darbeye bağlı yaralanması olmuş. Hızı düşük olduğu için ölümden dönmüş. Kazayla ilgili bir şey söylememiş, biz de soramadık. Sadece sağlık durumu ile ilgileniyoruz. Salı günü servise alınması bekleniyor, şu an hayati tehlikesi çok düşük" dedi.

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