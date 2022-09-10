Gündem Metrobüs şoförleri kasten çarpışmış İmamoğlu yaralanan yolcunun sabote iddiasına hak verdi
POLİTİKA

Metrobüs şoförleri kasten çarpışmış! İmamoğlu yaralanan yolcunun 'sabote' iddiasına hak verdi

Dün akşam saatlerinde Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasının ardından yaralıları saatler sonra ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kazazedenin 'sabote' iddiasına 'Ahlak dışı şeyler dönüyor' sözleriyle hak verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Metrobüs şoförleri kasten çarpışmış! İmamoğlu yaralanan yolcunun sabote iddiasına hak verdi
Ekrem İmamoğlu kazazedeleri ziyaret etti

İstanbul Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sonrası nerede olduğu merak edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gece yarısı feci kazada yaralanan bazı yolcuları hastanede ziyaret etti.

Kaza sonrası hiç bir açıklama yapmaması nedeniyle eleştirilerin odağındaki İmamoğlu ile bir kazazede arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Metrobüs kazasında yaralanan vatandaştan İmamoğlu'na
OYNAT 00:44
Metrobüs kazasında yaralanan vatandaştan İmamoğlu'na "İBB başarısız gösterilmek isteniyor büyük bir ihtimal"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gece yarısı metrobüs kazasında yaralanan bazı hastaları ziyaret etti. Karşısında İBB Başkanı İmamoğlu'nu gören bir kazazede, 'Sizi sabote ediyorlar. İBB başarısız gösterilmek isteniyor büyük bir ihtimal.' diye konuştu. Bir diğer kazazede ise, 'Siz söylemediniz herhalde 'gidin çarpışın kafa kafaya' diye.' ifadelerini kullandı.

"Gerekeni yapacağız"

Boynundan yaralanan bir yolcu İmamoğlu'na "Otobüs şoförleri, metrobüs şoförleri herhalde eskiden kalmalar. Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor. Büyük ihtimalle İBB başarısız gösterilmek isteniyor." dedi.

Feci kazanın ardından saatlerdir açıklama yapmamakla eleştirilen İmamoğlu , kazazedenin 'sabote' iddiasına "Bütün soruşturmaları, idari anlamda gerekeni yapacağız. Çok ahlak dışı şeyler dönüyor." diyerek hak verdi.

Ekrem İmamoğlu metrobüs kazasından saatler sonra ortaya çıktı
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu metrobüs kazasından saatler sonra ortaya çıktı

İstanbullu güvende değil: Metrobüs kazasını umursamayan şoför telefonu elinden bırakmadı
GÜNDEM
İstanbullu güvende değil: Metrobüs kazasını umursamayan şoför telefonu elinden bırakmadı

Ölüm haberimi yazabilirdiniz

'Ölüm haberimi yazabilirdiniz'

Köpek saldırısına uğrayan şarkıcı: Hayvanın suçu yok
Osmaniyede tepki çeken görüntü

Osmaniye'de tepki çeken görüntü

Karaçay Deresi eski lastik çöplüğüne döndü.
İngilterede yeni dönem

​III. Charles resmen kral ilan edildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi.

Yeniden gözden geçirilme talebi reddedildi

​Metrobüs kazasında yaralanan yolcu ile ilginç diyalog

Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı.

Tohumunu yurt dışından getirdi: Büyük talep görüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.