Metrobüs şoförleri kasten çarpışmış! İmamoğlu yaralanan yolcunun 'sabote' iddiasına hak verdi

İstanbul Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sonrası nerede olduğu merak edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gece yarısı feci kazada yaralanan bazı yolcuları hastanede ziyaret etti.

Kaza sonrası hiç bir açıklama yapmaması nedeniyle eleştirilerin odağındaki İmamoğlu ile bir kazazede arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

OYNAT 00:44 Metrobüs kazasında yaralanan vatandaştan İmamoğlu'na "İBB başarısız gösterilmek isteniyor büyük bir ihtimal" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gece yarısı metrobüs kazasında yaralanan bazı hastaları ziyaret etti. Karşısında İBB Başkanı İmamoğlu'nu gören bir kazazede, 'Sizi sabote ediyorlar. İBB başarısız gösterilmek isteniyor büyük bir ihtimal.' diye konuştu. Bir diğer kazazede ise, 'Siz söylemediniz herhalde 'gidin çarpışın kafa kafaya' diye.' ifadelerini kullandı.

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"Gerekeni yapacağız"

Boynundan yaralanan bir yolcu İmamoğlu'na "Otobüs şoförleri, metrobüs şoförleri herhalde eskiden kalmalar. Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor. Büyük ihtimalle İBB başarısız gösterilmek isteniyor." dedi.

Feci kazanın ardından saatlerdir açıklama yapmamakla eleştirilen İmamoğlu , kazazedenin 'sabote' iddiasına "Bütün soruşturmaları, idari anlamda gerekeni yapacağız. Çok ahlak dışı şeyler dönüyor." diyerek hak verdi.

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GÜNDEM Ekrem İmamoğlu metrobüs kazasından saatler sonra ortaya çıktı