Gündem Metrobüs yolundaki feci kazada yeni detay
İSTANBUL

Metrobüs yolundaki feci kazada yeni detay

Şişli'de metrobüse çarpan motosikletin metrobüs yoluna 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden girdiği belirlendi. Zincirlikuyu'da görevlilerin sürücüyü durdurmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Emre Can Azder'in metrobüse çarptığı an
Emre Can Azder'in metrobüse çarptığı an

Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde dün akşam meydana gelen kazada Emre Can Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Azder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Emre Can Azder

KÖPRÜ ÇIKIŞINDAN YOLA GİRMİŞ

  • Kaza sonrası yapılan ilk incelemede Azder'in kullandığı motosiklet ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde metrobüs yoluna girdiği belirlendi. Zincirlikuyu durağında İETT görevlileri tarafından durdurulmak istenen sürücünün uyarıları dikkate almayarak yoluna devam ettiği bildirildi.

Kazada metrobüste bulunan iki yolcu da ani fren nedeniyle hafif yaralandı.

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GÜNDEM
Metrobüs yoluna giren motosiklet, seyir halindeki metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı
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