Metrobüs yolundaki feci kazada yeni detay

Hayat

Sanat çocukla buluşunca

Yarıyıl tatili aslında çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için bulunmaz fırsat. Evde televizyon karşısında ya da internet başında zaman öldürmek yerine ailece çok daha güzel vakit geçireceğiniz aynı zamanda miniklerin dünyasında unutulmayacak izler bırakacak etkinliklerde buluşun.