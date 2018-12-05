Gündem Metrobüse kaçak binmek isteyen çocuklar tehlike saçtı
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İstanbul Esenyurt'ta ​metrobüse kaçak binmek isteyen çocuklar tehlike saçtı

Metrobüse kaçak binmek isteyen çocuklar tehlike saçtı

İstanbul Esenyurt'ta metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı. Geçtiğimiz 1 Mayıs günü ise aynı yerde metrobüse kaçak binmek isteyen bir çocuk metrobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetmişti.

IHA
Metrobüse kaçak binmeye çalışalar böyle kaydedildi.
Metrobüse kaçak binmeye çalışalar böyle kaydedildi.

Olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Saadetdere metrobüs durağında yaşandı.

Metrobüse kaçak binebilmek için canlarını hiçe sayan çocukların izlediği yöntem kameralara yansıdı. E-5 karayolunda hızla geçen araçlara aldırış etmeden hem kendi canlarını hem de araçtakilerin canını hiçe sayan çocuklar her zaman bu davranışı sergiledikleri öğrenildi.

Gerek belediye gerekse emniyet ekiplerinin aldığı tedbirlere aldırmayan çocukların o anlar ise görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Yabancı uyruklu olduğu düşünülen iki çocuk bir müddet E-5'te süratle geçen arabalara aldırmadan yürüdü. Daha sonra metrobüs durağının demirlerinden tırmanarak metrobüse ulaştı.

Öte yandan geçtiğimiz 1 Mayıs gününde de yine aynı noktadan bir çocuk tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışırken metrobüsün çarpması sonucu feci şekilde can vermişti.

Metrobüse kaçak binmek isteyen çocuklar tehlike saçtı
OYNAT 02:15
Metrobüse kaçak binmek isteyen çocuklar tehlike saçtı
İstanbul Esenyurt'ta metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı. Geçtiğimiz 1 Mayıs günü ise aynı yerde metrobüse kaçak binmek isteyen bir çocuk metrobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetmişti.
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