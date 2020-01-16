Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli geçişi: Metrobüslerde mendil satmak için duraklara E-5'te akan trafiğin ortasından karşıdan karşıya geçerek kaçak binmek için telleri atlayan küçük çocuklar hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye soktular. Sürücüler duruma isyan ederlen aynı durakta 2 yıl önce bir çocuk karşıdan karşıya geçerken metrobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi 16 Ocak 2020, 10:25 Son Güncelleme: 16 Ocak 2020, 10:37 DHA