Gündem Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli geçişi
İSTANBUL

Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli geçişi:

Metrobüslerde mendil satmak için duraklara E-5'te akan trafiğin ortasından karşıdan karşıya geçerek kaçak binmek için telleri atlayan küçük çocuklar hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye soktular. Sürücüler duruma isyan ederlen aynı durakta 2 yıl önce bir çocuk karşıdan karşıya geçerken metrobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi DHA

İstanbul Esenyurt'ta metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli geçişleri kameralara yansıdı.

DHA
Metrobüse kaçak binen çocuklar.

HEM KENDİLERİNİ HEM DE TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTULAR

Olay, dün, Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında yaşandı. Sabah saatlerinde mendil satmak için evlerinden çıkan çocukların D100 Karayolunda seyir halindeki araçların arasına dalarak, metrobüs durağına kaçak girme anları kameralara yansıdı. Çocukların, duraklardaki güvenlik görevlilerine yakalanmamak için D100 Karayolunda seyir halindeki araçları aştıktan sonra demir çitleri tırmanarak metrobüs durağına ulaştıkları görüldü. Kendilerini ve trafiği tehlikeye düşüren çocuklara sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

DHA
Metrobüse kaçak binen çocuklar.

AYNI DURAKTA METROBÜSE KAÇAK BİNMEK İSTEYEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saadetdere Metrobüs Durağında, 1 Mayıs 2018 tarihinde metrobüse kaçak binmek isteyen çocuk demir çitleri aştıktan sonra metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti.

DHA
Metrobüse kaçak binen çocuklar.

DHA
Metrobüse kaçak binen çocuklar.

DHA
Metrobüse kaçak binen çocuklar.

DHA
Metrobüse kaçak binen çocuklar.

DHA
Metrobüse kaçak binen çocuklar.
Yeni bir şahlanış dönemine başlıyoruz

Yeni bir şahlanış
dönemine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Libyaya konuşlanacak sistemler

Libya'ya konuşlanacak sistemler

Hafter ateşkesi reddetti, Türkiye adımlarını hızlandırdı.
İstifa etti

İstifa etti

​Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi.
475 kişi yakalandı

475 kişi yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bedelli askerlik 35 bin lirayı aştı

Bedelli askerlik 35 bin lirayı aştı

​2020 yılının ilk 6 ayı için alınacak ücretler belli oldu.
15 bin TL'yi<br>duyan çektirdi

15 bin TL'yi
duyan çektirdi

İndirim sonrası 380 bin riskli araç hurda oldu.

Kura tarihi belli oldu

Kura tarihi belli oldu

​100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldı.
İstanbul'da ekmeğe sessiz sedasız zam

İstanbul'da ekmeğe sessiz sedasız zam

​İstanbul'da bazı fırıncılar zamlı satışa başladı.
Metrobüste<br> korkutan görüntü

Metrobüste
korkutan görüntü

Kaçak binmek isteyen mendil satan çocuklar sürücüleri isyan ettirdi.
Kapan-4 başladı

Kapan-4 başladı

Batman'daki operasyona 795 güvenlik görevlisi katılıyor.
Atina medyası çıldırdı

Atina medyası çıldırdı

Yunanistan, Berlin toplantısında saf dışı kaldı.
Yeni adresi <br>yurt dışı olabilir

Yeni adresi
yurt dışı olabilir

Başakşehir'den ayrılan Arda için sürpriz iddia.
Hakurk'ta etkisiz hale getirildiler

Hakurk'ta etkisiz hale getirildiler

3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla vuruldu.
50 bine koşuyor

50 bine koşuyor

Türkiye'ye gelen döviz miktarı 6 milyar doları buldu.
Yaranın<br> sebebi bulunamıyor

Yaranın
sebebi bulunamıyor

1.5 yaşındaki bebek sol elini kullanamaz hale geldi.
Çok kuvvetli geliyor

Çok kuvvetli geliyor

​Meteoroloji'den İstanbul dahil bir çok bölgeye fırtına uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.