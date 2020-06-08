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İSTANBUL

Metrobüslerde Pazartesi sabahı yoğunluğu: Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor

Kontrollü normal hayat devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, "Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Altunizade metrobüs durağında da saat 08.00 itibari ile yoğunluk yaşanmaya başladı.
Altunizade metrobüs durağında da saat 08.00 itibari ile yoğunluk yaşanmaya başladı.

Kısıtlamasız ilk hafta sonunun ardından Pazartesi sabahı çok sayıda kişi işe gitmek için evlerinden çıktı. Altunizade metrobüs durağında da saat 08.00 itibari ile yoğunluk yaşanmaya başladı.

Maske takılmasının zorunlu olduğu metrobüslerde bazı vatandaşların maskeyle birlikte siperlik de taktığı görüldü. Metrobüs içindeki yoğunluk da dikkat çekti.

Altunizade metrobüs durağında da saat 08.00 itibari ile yoğunluk yaşanmaya başladı.

"HAFTA SONU DIŞARI ÇIKMADIM, KURALLARA UYMAYA ÇALIŞTIM"

Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Çıkmadım ve kurallara uymaya çalıştım. Sokağa çıkan ve sosyal mesafeye uymayanları görünce şaşırdık. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var."

Altunizade metrobüs durağında da saat 08.00 itibari ile yoğunluk yaşanmaya başladı.

"DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Metrobüs kullanarak işe giden Mustafa Yıldız, ise şu ifadeleri kullandı:

  • "Hafta sonu test yaptırdım. Negatif çıktı ama yine de temkinliyiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ümraniye'de oturuyorum, iş yerim Merter'de. Her sabah Altunizade'yi kullanmak zorundayım. Özellikle burnunu açanlar oldu. Ben uyarıyorum. Maskesi olmayana zaten otobüsün içinde müdahale ediliyor."

Metrobüslerde Pazartesi sabahı yoğunluğu: Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor
FOTOĞRAF 16
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Kısıtlamasız ilk hafta sonunun ardından Pazartesi sabahı çok sayıda kişi işe gitmek için evlerinden çıktı.
Title
Altunizade metrobüs durağında da saat 08.00 itibari ile yoğunluk yaşanmaya başladı.
Title
Maske takılmasının zorunlu olduğu metrobüslerde bazı vatandaşların maskeyle birlikte siperlik de taktığı görüldü. Metrobüs içindeki yoğunluk da dikkat çekti.
Title
Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Çıkmadım ve kurallara uymaya çalıştım. Sokağa çıkan ve sosyal mesafeye uymayanları görünce şaşırdık. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var.
Title
Metrobüs kullanarak işe giden Mustafa Yıldız, ise şu ifadeleri kullandı:
Title
Hafta sonu test yaptırdım. Negatif çıktı ama yine de temkinliyiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ümraniye'de oturuyorum, iş yerim Merter'de. Her sabah Altunizade'yi kullanmak zorundayım. Özellikle burnunu açanlar oldu. Ben uyarıyorum. Maskesi olmayana zaten otobüsün içinde müdahale ediliyor.
Title
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Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Metrobüslerde Pazartesi sabahı yoğunluğu: Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor
Kontrollü normal hayat devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, "Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var." ifadelerini kullandı.


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