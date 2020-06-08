Metrobüslerde Pazartesi sabahı yoğunluğu: Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor Kontrollü normal hayat devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, "Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 08 Haziran 2020, 09:26 DHA