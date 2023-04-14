Metrobüste dehşet kamerada: 'Yan bakma' tartışması kavgaya dönüştü

Metrobüste yaşanan ilginç kavgalara bir yenisi daha eklendi. Koltukta oturmakta olan kadının başına gelen bir başka kadın yolcu, oturan yolcunun kalkmasını istedi. Israr sonrası kalkmayan kadının kucağına oturan yolcu bir süre o halde yolculuk etti. İlginç görüntüler sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girdi.