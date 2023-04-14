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Metrobüste dehşet kamerada: 'Yan bakma' tartışması kavgaya dönüştü

Olay İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. İddiaya göre; Maltepe durağında iki kişi arasında yaşanan "yan bakma" tartışması kavgaya dönüştü. Metrobüsteki diğer yolcular araya girse de kavganın önüne geçemedi. Kavgada bir kişi yaralandı.

11:17 . 14/04/2023 Cuma
DHA
Metrobüste dehşet

Metrobüste dehşet

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bayrampaşa Maltepe durağında meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında "yan bakma" tartışması kavgaya dönüştü. Metrobüsteki diğer yolcular araya girse de kavganın önüne geçemedi.

Taraflardan biri bıçakla kavga ettiği kişiyi yaraladı. Polis güvenlik kamerasından yola çıkarak saldırganı tespit etti. Mustafa A. adlı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken göğsünden yaralanan 32 yaşındaki Bektaş Yıldız'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.



#metrobüs
#dehşet
#istanbu
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