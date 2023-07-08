Metrobüste korku dolu anlar: Oturduğu koltuk bir anda alev aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs duraklarında meydana gelen bozulmalardan dolayı 120 gün boyunca çalışma yapılacağını duyurdu. Bu sebeple bazı istasyonların kademeli olarak kapalı olacağı belirtildi. İstanbul’un en önemli toplu taşıma aracı metrobüste çalışmaların hangi duraklarda olacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, metrobüste hangi duraklarda çalışma olacak? Metrobüste hangi duraklar kapalı olacak? İşte detaylar.