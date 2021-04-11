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Gündem Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu
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Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu

İstanbul’da metroda taze fasulye ayıklayarak giden kadın sosyal medyada gündem oldu. Hafize Aydağ, “Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim” dedi.

Haber Merkezi İHA
Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu
Video birçok kullanıcı tarafından paylaşılıp, birçok kişiden yorum aldı.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde metroda fasulye ayıklayarak evine giden kadın vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Metrodaki kadının fasulye ayıklarken ki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Video birçok kullanıcı tarafından paylaşılıp, birçok kişiden yorum aldı.

Bunun üzerine kızının sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hafize Aydağ, “Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim. Olumsuz yorumlar için de sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum, bir şey olmayacağını düşünüyorum. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Güzel yorumlar için teşekkür ediyorum” dedi.

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