Metrodaki saldırgandan pişkin savunma: Bıçağımı bilemek için yanıma almıştım ben de kadınlardan şikayetçiyim

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın emniyette verdiği ifadenin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Emrah Yılmaz'ın emniyetteki ifadesinde olay günü evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için poşetin içine koyarak yanına aldığını söyledi. Poşetin yırtılması sonucu bıçağı gazete kağıdına koyarak pantolonunun arka cebine koyduğunu ifade eden Yılmaz, metroda karşısında oturan kadının maskesini takmadığını gördüğünü, maske takması yönünde uyardığını ve kadının kendisine kızgın bir şekilde karşılık verdiğini iddia etti.

GÜNDEM Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın ilk kez konuştu: Güvenlik görevlisi vagona saklandı

"BANA DÖNER TEKME ATTI"



Astım hastası olmasına rağmen kendisinin maske taktığını kadına söylediğini belirten şüpheli Yılmaz, olayla ilgisi olmayan ve ismini bilmediği başka bir kadının ve annesinin kendisine bağırdığını ve hakaret ettiğini öne sürdü. Tartışmanın büyüdüğünü, metrodaki diğer insanların kendilerini ayırdığını ifade eden Yılmaz'ın "Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı, tekme karnıma geldi. Araya girenler beni tutmuş olduğu için ben karşılık veremedim" dediği öğrenildi.

REKLAM

OYNAT 00:50 Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



ŞİKAYETÇİ OLDU



Kadının ve annesinin kendisine saldırdığını ve hakaret ettiğini söyleyen Yılmaz, kendisini korumak, darp ve linç edilmekten kurtulmak için bıçak çıkardığını, kapıya yönelerek ortamdan kaçmaya çalıştığını iddia etti. Kimseyi tehdit etmediğini iddia eden Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" dedi. Suçlamayı kabul etmediğini, kimseye hakaret etmediğini, kimseyi tehdit ve darp etmediğini iddia eden Yılmaz, kendisine darp ve hakaret edildiğini söyleyerek Semanur Damgacı ve Nilgün Damgacı'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz'ın adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.