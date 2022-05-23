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POLİTİKA

Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin seçildikten sonra da kayyum atarsın

Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar, katıldığı bir yayında, 2023 yılında yapılacak seçimlere değindi. Sencar, adaylık için adı geçen belediye başkanlarının görevlerini bırakarak aday olmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu almak lazım? Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin seçildikten üç gün sonra da kayyum atarsın" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar: Türkiyeyi alma gücün varsa İstanbulu verirsin seçildikten sonra da kayyum atarsın
​Metropol Araştırma sahibi Özer Sencar

Türkiye, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kim olacağı konusunu tartışıyor. Ana muhalefet partisi CHP'nin temsilcileri her fırsatta adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulasa da, bazı belediye başkanlarının da görevlerini bırakarak aday olabileceği iddia ediliyor.

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ÖZER SENCAR'DAN SKANDAL SÖZLER: "SEÇİLDİKTEN ÜÇ GÜN SONRA KAYYUM ATARSIN"

Gelişmeler sıcaklığını korurken Karar TV'nin YouTube kanalında, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar, skandal ifadeler kullandı.

Sunucunun, "Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Parti'li bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusuna yanıt veren Sencar, "Alınmalı tabii ki. Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu almak lazım? Türkiye'yi alma gücün varsa, o ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten üç gün sonra da oraya kayyum atarsın." diye konuştu.

Skandal sözlerini sürdüren Sencar, "Zannediyor musunuz ki, 2023'te Erdoğan kazanınca şimdiki belediye başkanları görevinde kalacak?" dedi.

Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin seçildikten sonra da kayyum atarsın
OYNAT 00:37
Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin seçildikten sonra da kayyum atarsın
Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar, katıldığı bir yayında, 2023 yılında yapılacak seçimlere değindi. Sencar, adaylık için adı geçen belediye başkanlarının görevlerini bırakarak aday olmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu almak lazım? Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin seçildikten üç gün sonra da kayyum atarsın' dedi.

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