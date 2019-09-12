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MARDİN

Metropollere bombalı saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı - Son dakika haberleri

Metropollere bombalı saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı

Mardin'de MİT ve emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda, metropollere bombalı saldırı için gönderilen PKK'lı 2 terörist yakalandı.

Haber Merkezi AA
MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile yakalanan teröristler.
MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile yakalanan teröristler.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, akamete uğratılması amacıyla MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından dün ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'de saldırı için yetiştirilen ve terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere ülkeye gönderilen 2 terörist yakalandı.

  • Törgütü PKK tarafından metropollere bombalı saldırı için gönderilen teröristlerin, bombalı saldırılar ile orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıklarının belirlendiği öğrenildi.

Yakalanan teröristler B.K. ve M.E.F'nin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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