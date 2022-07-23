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Mevlüde Teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Mevlüde Teyzeyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren ve samimi geçen sohbet ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüde Teyzenin halini hatırını sordu. Mevlüde Teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Elazığ’a gelen CHP heyeti ile karşılaşmasını anlatarak “Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüde Teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de toplu açılış töreni sonrası Elazığ’lı Mevlüde Benderlioğlu ile görüştü.

Elazığ’da CHP heyetine tepki gösteren 74 yaşındaki

Mevlüde Benderlioğlu, Cumhurbaşkanı Recet Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

Yaklaşık 10 dakika süren ve samimi geçen sohbet ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüde Teyzenin halini hatırını sordu.

Mevlüde Teyze ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Elazığ’a gelen CHP heyeti ile karşılaşmasını anlattı ve “millet olarak Erdoğan bolluğu gördük” ifadelerini kullandı.

İHA

Mevlüde Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a millete hizmet yolunda verdiği mücadelede yar ve yardımcısı olması için Yüce Allah'a her daim dua ettiğini söyledi.

Gelişmeyi AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar twitter hesabında yaptığı paylaşım ile kamuoyuna duyurdu.

CHP HEYETİ İLE EKONOMİYİ TARTIŞMIŞTI

Çeşitli ziyaretler için Elazığ’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP’li 10 milletvekiliyle çarşıda karşılaşan Elazığ’lı Mevlüde Benderlioğlu, ekonomi konusu açılınca “Ben zamanında hastanede yattığımda bir ilaç bulamıyordum. Şimdi benim eşim hastanede yatıyor aynı 5 yıldızlı otel gibi. Yemeği, bakımı her şeyi var. Niye ortaya düşmüşsünüz. Hiç pahalı değil. Herkes alıp yiyor. Biz emekliyiz Allah’a şükür paramı bile arttırıyorum. Bu zamları zenginler yapıyor. Hep fabrikatörler, market açanlar onlar yapıyor. Tayyip Erdoğan mı yapıyor. Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor. Sen olsan ayağına sıkar mısın. Bir zaman biz sigorta hastanelerinde birbirimizin saçını yoluyorduk ilaç kuyruğunda. Parmak çok, siz Türkiye’ye bakın dışarıya bakmayın” diyerek CHP heyetine tepki göstermişti.

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