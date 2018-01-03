Mevlüt Çavuşoğlu: Afrin'e her an operasyon yapılabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu sabah gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu. Dış politika gündemiyle ilgili soruları cevaplayan Çavuşoğlu, Afrin operasyonuna da değindi.
Gerekirse her an operasyon yapılabilinir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştuğu toplantıda Türkiye'nin dış politika gündemine yönelik soruları cevapladı.
Afrin Operasyonu ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Gerekirse Afrin'e her an operasyon yapılabilinir. Türk ordusu olarak buna hazır ve nazır olduğumuzu söylemeliyim" ifadelerini kullandı.
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