Türkiye Afrin'e operasyon yapacak mı? Türkiye her an Afrin'e operasyon yapabilir Mevlüt Çavuşoğlu: Afrin'e her an operasyon yapılabilir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrin'e ilişkin soruya "Gerekirse Afrin'e her an operasyon yapılabilinir. Türk ordusu buna her zaman hazırdır" dedi.

Haber Merkezi 03 Ocak 2018, 15:44 Son Güncelleme: 03 Ocak 2018, 15:55 Yeni Şafak