Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiliz mevkidaşı arasında Afganistan görüşmesi

Afganistan konusunda Türkiye'nin diplomatik temasları sürüyor.
Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Afganistan'daki son duruma dair değerlendirmelerde bulunuldu.
Afganistan konusunda Türkiye'nin diplomatik temasları sürüyor.
Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Afganistan'daki son duruma dair değerlendirmelerde bulunuldu.
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