Gündem Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiliz mevkidaşı arasında Afganistan görüşmesi
POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiliz mevkidaşı arasında Afganistan görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Afganistan'daki son duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiliz mevkidaşı arasında Afganistan görüşmesi
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Afganistan konusunda Türkiye'nin diplomatik temasları sürüyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Afganistan'daki son duruma dair değerlendirmelerde bulunuldu.

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