Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın Doğusu mesajı

Suriye'nin kuzeyinde terör bölgesine Türkiye'nin ne zaman operasyon yapacağı konusu gündemin en önemli maddelerinden biri.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhtemel bir operasyona dair değerlendirmelerde bulundu.

"Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz" ifadesini kullanan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur.

Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz."