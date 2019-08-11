Gündem Bakan Çavuşoğlundan Fıratın Doğusu mesajı
POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fıratın doğusuna operasyon açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın Doğusu mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin olası operasyonuna ilişkin olarak, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Amerika'nın Münbiç'te yaptığı gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu.

Suriye'nin kuzeyinde terör bölgesine Türkiye'nin ne zaman operasyon yapacağı konusu gündemin en önemli maddelerinden biri.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhtemel bir operasyona dair değerlendirmelerde bulundu.

"Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz" ifadesini kullanan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur.

Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz."

Mevlüt Çavuşoğlu: Afrin'i, Cerablus'u nasıl temizlediysek Fırat'ın doğusunu da temizleyeceğiz
OYNAT 00:52
Mevlüt Çavuşoğlu: Afrin'i, Cerablus'u nasıl temizlediysek Fırat'ın doğusunu da temizleyeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, 'Nasıl Afrin'den , Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG/PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz.' dedi.


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