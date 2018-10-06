Mevlüt Uysal: İstanbul işgale boyun eğmeyecek

İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 95. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Organizasyon kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 52. Motorlu Piyade Tümeni Komutanı Tuğgeneral Süleyman Ertizman, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, gaziler, askeri erkan, idari yöneticiler, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

İşgal süreci ve sonrası sinevizyonda anlatıldı

Etkinlik kapsamında davetlilere İstanbul’un işgal sürecini ve sonrasını anlatan sinevizyon gösterildi. Ardından sahneye öğrenciler çıktı. Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri musiki dinletisi, Cevheran Grubu da mehter gösterisi yaptı. 3. Selim İlkokulu öğrencileri de halk oyunu gösterisiyle etkinliğe renk kattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları şiir dinletisi sundu.

Etkinlik kapsamında küçük çocukların figürleri büyük beğeni topladı.

"İşgale boyun eğmeyeceğimizi en son 15 Temmuz'da gösterdik"

İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 95. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Başkan Mevlüt Uysal, şu ifadeleri kullandı: