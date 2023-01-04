Mevlüt Uysal'dan Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: İddiası gerçek dışı

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2017-2018 döneminde İBB’nin şirketlerinde çalışan ve “taşeron yasası” ile kadroya geçirilen işçiler için “yeni bir işe alım, güvenlik-arşiv soruşturmaları yapılmamış” iddialarına eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan yalanlama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Uysal'ın açıklamaları şöyle:

İşe alım olarak lanse edilenler, kamuoyunda “Taşeron Yasası" olarak bilinen 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, belediye iştiraklerinde zaten çalışmakta olanların taşerondan kadroya alımı uygulamasıdır.

Büyükşehir belediye başkanlığı görevinde bulunduğum süre içerisinde İstanbul halkına, yasalara uygun biçimde hizmet edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kamuoyuna saygılarımla. pic.twitter.com/8XMfaBADcS — Mevlüt Uysal (@mevlutuysal_bsk) January 4, 2023