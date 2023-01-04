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POLİTİKA

Mevlüt Uysal'dan Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: İddiası gerçek dışı

İBB eski Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2017-2018 dönemine ilişkin 'taşeron işçi' iddialarına ilişkin, "Görevinde bulunduğum süre içerisinde 30.798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışıdır." diyerek yalanladı.

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Haber Merkezi Diğer
Mevlüt Uysaldan Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: İddiası gerçek dışı
Mevlüt Uysal - Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2017-2018 döneminde İBB’nin şirketlerinde çalışan ve “taşeron yasası” ile kadroya geçirilen işçiler için “yeni bir işe alım, güvenlik-arşiv soruşturmaları yapılmamış” iddialarına eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan yalanlama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Uysal'ın açıklamaları şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğum süre içerisinde 30.798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışıdır.

İşe alım olarak lanse edilenler, kamuoyunda “Taşeron Yasası" olarak bilinen 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, belediye iştiraklerinde zaten çalışmakta olanların taşerondan kadroya alımı uygulamasıdır.

Büyükşehir belediye başkanlığı görevinde bulunduğum süre içerisinde İstanbul halkına, yasalara uygun biçimde hizmet edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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