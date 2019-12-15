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GİRESUN

Meyveler yalancı bahara aldandı: Kış mevsiminde hasat verdi

Meyveler yalancı bahara aldandı: Kış mevsiminde hasat verdi

Giresun’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle mayıs ve haziran aylarında hasat edilen meyveler yemiş verdi.

Haber Merkezi İHA
Kış mevsiminde ağaçlar meyve verdi.
Kış mevsiminde ağaçlar meyve verdi.

Espiye ilçesinde havaların sıcak gitmesi nedeniyle ağaçlar kış ayında meyve verdi. Kış mevsiminde taflan, karadut ve çileğin yeniden meyve verdiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mayıs ve haziran ayında hasat edilen meyveler yemiş verdi.
  • Giresun’un Espiye Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar, yaz aylarında hasadı olan meyvelerin yalancı bahara aldandıklarını söyledi.

Çiftçiler, meyvelere yalancı bahara aldandıklarını ifade etti.

Uçar, "Her yıl mayıs ve haziran aylarında meyvesini topladığımız karayemiş, karadut ve çileğin bu mevsimde meyve vermesine elbette şaşırdık. Ancak memnun da olduk. Geçtiğimiz haftalarda yazdan kalma sıcak günler geçirdik. Bu dönemlerde çiçek açan ağaçlar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle meyve verdi" dedi.

Meyvelerin yemi verdiğini gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Uçar, olgunlaşan meyvelerin "yalancı meyve" olarak adlandırıldığını, bu meyvelerin tatsız ve besin değerlerinin düşük olduğunu belirtti.

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