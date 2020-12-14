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RİZE

Mezar taşı yazarak başladı mermer ustası oldu: Bu işi 80 yaşına kadar yaparım

Rize’de destek olmak için eşinin yanında işe başlayan 52 yaşındaki iki çocuk annesi Birsen Akgün, işini sevince 25 yıldır mermer ustalığı yapıyor. Mezar taşı yazarak başlayan Akgün işi sadece mezar taşı yazmayla bırakmadı ve şimdi ise koca mermerleri ölçüyor, kesiyor, zımparalıyor.

Haber Merkezi İHA
Birsen Akgün
Birsen Akgün

Rize'de eşine destek olmak için mezar taşı yazmaya başlayan Birsen Akgün mermer ustası oldu.

Aslen Ordulu olan ve maddi zorluklar nedeniyle İstanbul’dan ailesiyle beraber Rize’nin Ardeşen ilçesine taşınan Birsen Akgün, işinde titizlikle çalışarak değme ustalara taş çıkartıyor. İlk başlarda zorlansa da pes etmeden işi eline alan Akgün “25 yıldır bu işi yapıyorum. İlk önce eşimle mezar taşı yazarak başladım. Sonrasında zımpara yapmaya, taş kesmeye başladım. Şuanda hepsini yapabiliyorum. Dükkânda işçiden ötürü sorunumuz da oluyor, işçi bulamıyoruz fazla, o nedenle eşime yardım edip katkıda bulunuyorum. Neticede taştır, ağır iş ama gücümün yettiği kadarını kaldırıyorum. Ustamla veya çırakla beraber kaldırıp tezgaha koyuyoruz sonra zımparasını, kesmesini yapıyorum. Bir gün usta gelmediyse bile gelen müşterinin işini görüp onun ihtiyacını karşılayıp gönderebiliyorum” dedi.

KADINLARA SİZ DE ÇALIŞIN MESAJI

Kadınlara ‘Sizde çalışın’ diyerek seslenen Akgün sözlerine “Kadınların her konuda her işte çalışmasından yanayım. Kendi ayaklarının üzerinde durmasından yanayım. Herkes çalışsın yani, insan sosyalleşiyor, aile bütçesine katkıda bulunuyor. Genç yaşta yapıp yaşlılıkta rahat yaşamak istiyorsan çalışacaksın. Ben böyle çalışarak 29 yıldır 2 çocuk büyüttüm. Çok şükür başımda evim var, arabam var, her şeyim var. Şuan gelirim iyi, bunu yapmasam olabilir ama seviyorum bu işi. Gücüm yettiği sürece 80 yaşına kadar da yaparım” şeklinde devam etti.

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