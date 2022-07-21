Gündem MGK bugün toplanıyor Suriyeye yeni harekat olacak mı?
ANKARA

MGK bugün toplanıyor: Suriye'ye yeni harekât olacak mı?

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Beştepe’de gerçekleştirilecek toplantıda yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MGK bugün toplanıyor: Suriyeye yeni harekât olacak mı?
Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.

Milli Güvenlik Kurulu, 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenecek toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

SINIR ÖTESİ OPERASYON MASADA

Toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak.

Tel Rıfat ve Münbiç başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü kontrolünde bulunan bölgelere dönük yapılacak harekat kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR

MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşülecek.

FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

TAHIL KRİZİ İÇİN YOL HARİTASI

Gündemdeki bir diğer konu Karadeniz'de tahıl koridoru planı olacak.

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da gerçekleştirilen zirve de dahil yürütülen temaslar ele alınacak. Bu konuda izlenecek yol haritası konuşulacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE MUTABAKAT

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak.

Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak.

Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dönüşü ABD’ye mesaj verdi: ABD Fırat’ın doğusundan çekilmeli
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dönüşü ABD’ye mesaj verdi: ABD Fırat’ın doğusundan çekilmeli

Milli Savunma Bakanı Akar'dan harekat sinyali
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar'dan harekat sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD şu anda Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD şu anda Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda

Gözlerini Karadenize diktiler

Gözlerini Karadeniz'e diktiler

'Bugüne kadar hiç görülmemiş bir bolluk olacak.'
Her şeyi burada saklıyorlardı

Her şeyi burada saklıyorlardı

​Likya'nın dünyaya açılan kapısı: Herkes görmek için akın ediyor.
Bu koridora girenler hayran kalıyor

40 yıl önce 'yollar belirgin olsun' diye yapmışlar.

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

​Bakanlık harekete geçti: Ağustos ayında başlayacak.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dohuk'taki kirli provokasyona yalanlama.

Çayır tırtılı istilası ile mücadele sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.