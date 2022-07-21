MGK bugün toplanıyor: Suriye'ye yeni harekât olacak mı?

Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.

Milli Güvenlik Kurulu, 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenecek toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

SINIR ÖTESİ OPERASYON MASADA

Toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak.

Tel Rıfat ve Münbiç başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü kontrolünde bulunan bölgelere dönük yapılacak harekat kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR

MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşülecek.

FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

TAHIL KRİZİ İÇİN YOL HARİTASI

Gündemdeki bir diğer konu Karadeniz'de tahıl koridoru planı olacak.

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Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da gerçekleştirilen zirve de dahil yürütülen temaslar ele alınacak. Bu konuda izlenecek yol haritası konuşulacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE MUTABAKAT

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak.

Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak.

Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.

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