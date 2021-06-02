MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı: Masada Pençe operasyonları Ege Kıbrıs ve Doğu Akdeniz var Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları ile Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşüleceği öngörülüyor.

Haber Merkezi 02 Haziran 2021, 13:53 Son Güncelleme: 02 Haziran 2021, 13:53 AA