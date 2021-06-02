MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Masada Pençe operasyonları Ege Kıbrıs ve Doğu Akdeniz var

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Genel Kurulu’nda milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, cumhurbaşkanına hakaret suçunun yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirterek, "Tarafsız. Nasıl bir cumhurbaşkanını tarif ediyordu? Siyasetle ilişkisi olmayan. Ve bu özelliğinden dolayı da devleti temsil eden bir cumhurbaşkanını tarif ediyordu.' 'İkinci olarak, başkomutan olması özelliğiyle bu madde düzenlendi. Herhalde bu yasa düzenlenirken hiç kimse böyle bir cumhurbaşkanı hayal etmiyordu" ifadelerini kullandı. Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği sözler gerginliğe yol açtı.