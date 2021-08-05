MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
HANGİ BAŞLIKLAR MASADA?
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum da değerlendirilecek.
ANA GÜNDEM ORMAN YANGINLARI
Toplantının en önemli maddesi devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak.
Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK-YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK’nın gündeminde olacak.